Der zurückgetretene Präfekt der Heiligsprechungskongregation der Katholischen Kirche, Kardinal Becciu, hat Unterschlagungsvorwürfe gegen ihn zurückgewiesen.

Bei einer Pressekonferenz sagte der italienische Geistliche, er würde Papst Franziskus niemals betrügen; die ganze Angelegenheit sei surreal. Nach seinen Angaben entzog der Papst ihm das Vertrauen und begründete dies mit Ermittlungen gegen ihn wegen Unterschlagungen.



Das Presseamt des Vatikans hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass Franziskus ein Rücktrittsangebot Beccius angenommen habe. Einzelheiten wurden nicht genannt. Italienische Medien bringen den Vorgang mit dem Finanzskandal um eine Immobilieninvestition des Vatikan in London in Zusammenhang. Diese hatte zu Millionenverlusten geführt. Becciu galt als einer der einflussreichsten Kardinäle im Vatikan. Papst Franziskus hatte ihn selbst ernannt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.