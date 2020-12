Papst Franziskus hat seine Gottesdienste zum Jahreswechsel kurzfristig abgesagt.

Grund seien Ischiasschmerzen, teilte ein Sprecher des Vatikans mit. Anstelle des 84-jährigen Kirchenoberhaupts werde Kardinal Re die feierliche Dankvesper an Silvester leiten. Der Neujahrsmesse stehe morgen Kardinalstaatssekretär Parolin vor. Nach Angaben des Sprechers wolle der Papst dennoch das Mittagsgebet an Neujahr halten. Gebet und Ansprache sollten wie vorgesehen aus der Bibliothek des Apostolischen Palastes übertragen werden.



Traditionell beendet der Papst das Jahr an Silvester mit einem feierlichen Abendgebet im Petersdom. Wegen der Pandemie findet der Gottesdienst dieses Mal in einem stark eingeschränkten Kreis im Chorraum des Petersdoms statt.

