Booster-Impfung bei einer Seniorin. (picture alliance / Robin Utrecht )

VdK-Präsidentin Bentele sagte der Funke-Mediengruppe, noch immer warteten viele alte und andere gefährdete Menschen auf einen Termin für eine Impfauffrischung. Dies sei für sie lebensgefährlich. Sie müssten angesichts der drohenden Impfstoff-Knappheit nun bevorzugt geboostert werden.

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach droht für das erste Quartal 2022 ein Mangel an Vakzinen. Sein Ministerium will deshalb insgesamt 92 Millionen zusätzliche Dosen von Biontech und Monderna beschaffen, wie es am Abend mitteilte. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab dazu Mittel in Höhe von 2,2 Milliarden Euro frei. Lauterbach will sich heute bei seiner ersten gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Wieler, zu dem Thema äußern.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.