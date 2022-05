Sozialverband

Viele Pflegende fühlen sich überlastet. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Demnach gaben viele der Pflegenden an, extrem belastet zu sein und ihre Aufgabe nur noch unter Schwierigkeiten oder gar nicht mehr bewältigen zu können. VdK-Präsidentin Bentele sagte bei der Veröffentlichung der Studie in Berlin, die häusliche Pflege sei am Limit.

Befragt wurden rund 56.000 Pflegende und Pflegebedürftige. Etwa die Hälfte der Pflegenden kümmert sich demnach um die Eltern, andere um die Partner oder Kinder. Laut den VdK-Angaben nehmen allerdings viele Pflegende die ihnen zustehenden staatlichen Unterstützungsleistungen zum Teil nicht in Anspruch. Hier sei eine bessere Beratung nötig. Wie es weiter hieß, wollten 90 Prozent der befragten Pflegebedürftigen zu Hause versorgt werden und nicht in einem Heim.

