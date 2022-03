Der Sozialverband VdK Deutschland hat die Gleichstellungspolitik der Bundesregierung kritisiert. (picture alliance/dpa)

Wer das Leben von Frauen verbessern wolle, der müsse dafür sorgen, dass Gleichstellung keine leere Floskel bleibe, erklärte sie zum heutigen Internationalen Frauentag. Im Moment sei aber genau das der Fall in der Politik. Die Ampel-Regierung weite die Minijobgrenze aus und halte am Ehegattensplitting fest. Damit zementiere sie die Teilzeit- und Armutsfalle von Frauen. Sich aus alten Rollenmustern zu befreien, werde so erschwert, beklagte Bentele.

