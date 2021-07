Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, fordert mehr Geld für die Pflegereform.

Für eine gute Pflegereform würden sechs Milliarden Euro gebraucht, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Vorgesehen seien aber nur 1,4 Milliarden. So würden auf Dauer weder pflegebedürftige Menschen in Heimen entlastet noch diejenigen, die zu Hause gepflegt würden, kritisierte Benetele. Sie sprach von "Murks". Zur Finanzierung plädierte die VdK-Präsidentin etwa für eine Vermögenssteeuer so genannter Superreicher sowie für eine Erhöhung der Spitzensteuersätze.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.