VdK-Päsidentin Verena Bentele (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Für viele von ihnen spitze sich die Lage immer weiter zu, heißt es in einer Erklärung. Viele VdK-Mitglieder wüssten nicht, wie sie die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Miete noch bezahlen sollten. Die Rentenerhöhung seit Juli werde von der hohen Inflationsrate aufgefressen. Mit jeder Woche, in der nichts passiere, wachse die Wut, betonte Bentele. Wenn weiterhin große Gruppen der Gesellschaft an den Rand des Existenzminimums gedrängt würden, sei der soziale Frieden in Gefahr.

