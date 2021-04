Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, hat sich für einen Umbau der Sozialsysteme ausgesprochen.

Dazu gehöre auch die Einführung einer Vermögensabgabe, sagte Bentele in Berlin. Gerade in der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie notwendig ein solcher Schritt sei. Zudem müsse es für Kinder, deren Eltern wenig Einkommen haben, eine Kindergrundsicherung geben. Weiter sprach sie sich dafür aus, dass alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherungssystem einzahlen. Vorbilder seien für sie die skandinavischen Länder.

