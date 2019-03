Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, hat sich skeptisch zu Überlegungen geäußert, die Kosten in Pflegeheimen durch die Mithilfe von Angehörigen zu senken.

Solche Vorschläge seien nicht durchdacht und extrem schwer umzusetzen, sagte Bentele im Deutschlandfunk (Audio). So sei nicht klar, wer wann helfen solle, was die Hilfe wert sei und wie verpflichtend sie sei. Außerdem stellten sich haftungsrechtliche Fragen. Sinnvollere Maßnahmen zur Kostensenkung seien etwa die Unterstützung von Angehörigen, die zu Hause Pflegeleistungen erbrächten, oder eine Pflegevollversicherung, so die VdK-Präsidentin.



Der CDU-Politiker Rüddel hatte vor einigen Tagen im Deutschlandfunk angeregt, dass Angehörige in Pflegeheimen beispielsweise Essen reichen oder Zimmer reinigen könnten. Mehrere Pflegeverbände hatten den Vorschlag kritisiert.