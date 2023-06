Die Vegas Golden Knights haben den Stanley Cup der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gewonnen und sind Meister. (AP / Abbie Parr)

Mit 4:1 nach Siegen entschieden die Golden Knights die Endspielserie ("Best of Seven") gegen die Florida Panthers für sich. In der letzten Partie erzielte die Mannschaft von Cheftrainer Cassidy einen deutlichen 9:3-Heimerfolg.

Mit diesem Ergebnis stellten die Golden Knights den 81 Jahre alten Finalrekord der NHL ein. Nur die Toronto Maple Leafs (1942) und die Detroit Red Wings (1936) hatten in der Ligahistorie in einer Partie des Stanley Cups ebenfalls neunmal getroffen.

Die Vegas Golden Knights waren erst 2017 gegründet worden. Nie gelang einem Team in der nordamerikanischen Eishockey-Liga schneller der erste Titelgewinn.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.