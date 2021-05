In Venedig ist die 17. Architekturbiennale eröffnet worden.

Die Veranstaltung gilt als eine der weltweit wichtigsten Präsentationen der Baukunst. Mehr als 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 46 Ländern zeigen ihre Ideen und Entwürfe. Darüber hinaus sind 61 Länderpavillons gestaltet worden, die unter pandemiebedingten Auflagen auch für Publikum zugänglich sind. Die Biennale dauert bis zum 21. November. Sie steht unter dem Motto "How will we live together?" - "Wie werden wir zusammenleben?" Im August vergibt eine Jury Goldene Löwen für den besten nationalen Beitrag und den besten Teilnehmer oder die beste Teilnehmerin.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.