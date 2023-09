Venedig führt Eintrittsgebühren für Tagestouristen ein. (Getty Images / Buena Vista Images)

Der Gemeinderat der italienischen Lagunenstadt beschloss eine Gebühr von fünf Euro für Touristen, die nicht in der Stadt übernachten. Im kommenden Jahr soll der Eintritt zunächst nur an 30 Tagen erhoben werden, an denen erfahrungsgemäß besonders viele Besucher kommen. Später soll die Regelung ausgeweitet werden. Tagesbesucher müssen demnach im Internet ein Ticket kaufen, dass sie in Form eines QR-Codes aufs Handy laden können. Wer bei Kontrollen keinen Zahlungsnachweis vorlegen kann, muss mit Strafen zwischen 50 und 300 Euro rechnen.

Venedig verzeichnet nur noch 50.000 Einwohner, in der Hochsaison aber mehr als 100.000 Besucher pro Tag. Die Weltkulturorganisation UNESCO berät derzeit, ob Venedig deshalb auf die Liste des "bedrohten Weltkulturerbes" gesetzt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.