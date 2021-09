Die 78. Internationalen Filmfestspiele Venedig sind am Abend eröffnet worden.

Der erste Beitrag in dem Wettbewerb stammt vom spanischen Regisseur Pedro Almodóvar und heißt "Madres paralelas" mit Penélope Cruz in der Hauptrolle. In den folgenden Tagen werden 20 weitere Werke ins Rennen um den Goldenen Löwen für den besten Film gehen. Die Hauptpreise werden am 11. September vergeben.



Der italienische Schauspieler und Regisseur Roberto Benigni erhielt einen Ehrenlöwen für sein Lebenswerk.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.