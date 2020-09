Heute werden die 77. Internationalen Filmfestspiele von Venedig eröffnet.

Zur Premiere am Abend wird das italienische Ehedrama "Lacci" zu sehen sein. Es ist das erste der weltweit großen Filmfestivals, das seit Beginn der Corona-Pandemie wie geplant stattfindet. Es gelten strenge Hygieneauflagen. Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes fielen im Mai aus.



Im Wettbewerb in Venedig konkurrieren 18 Beiträge. Darunter ist auch ein deutscher Film: Julia von Heinz stellt "Und morgen die ganze Welt" vor.



Die Hauptpreise werden am 12. September von einer internationalen Jury unter Vorsitz der australischen Schauspielerin Cate Blanchett vergeben.