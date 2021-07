In Venedig haben die Finanzminister der G20-Staaten über eine geplante globale Mindeststeuer beraten.

Bundesfinanzminister Scholz zeigte sich am Rande des Treffens zuversichtlich, dass die Runde dem Vorhaben zustimmt. Im Deutschlandfunk hatte er heute früh betont, dass eine Mindeststeuer von 15 Prozent für international operierende Unternehmen zu mehr Gerechtigkeit führen werde. Scholz erwartet für Deutschland Mehreinnahmen in Milliardenhöhe.



Bei dem zweitägigen Treffen der Finanzminister geht es auch um eine schnellere Verteilung von Corona-Impfstoffen und -Medikamenten in allen Teilen der Welt.

