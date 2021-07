Die Finanzminister der G20-Gruppe kommen heute in Venedig zu Gesprächen über eine globale Steuerreform zusammen.

Bei dem zweitägigen Treffen will Bundesfinanzminister Scholz für eine weltweite Mindeststeuer werben. 131 Länder haben sich bereits auf einen Steuersatz von mindestens 15 Prozentz geeinigt. Die Regelung zielt darauf ab, global agierende Unternehmen fairer zu besteuern. Auch die G20 sprachen sich dafür aus und sollen das Vorhaben in Venedig nun offiziell bestätigen. Noch laufen allerdings Verhandlungen, um auch Niedrigsteuerländer für die Pläne zu gewinnen. Die EU-Mitgliedstaaten Ungarn, Irland und Estland haben sich bisher nicht angeschlossen.



Weitere Themen der G20-Finanzminister sind die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise, der von Scholz angeregte Klimaclub und eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen auch in Entwicklungs- und Schwellenländer.

