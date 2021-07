In Venedig beraten die Finanzminister der G20-Staaten heute abschließend über eine globale Mindeststeuer.

Der Wirtschaftswissenschaftler Hickel sagte im Deutschlandfunk, dies sei eine epochale Enwicklung. Der jahrzehntelange Steuerwettbewerb unter den Staaten könne so endlich durchbrochen werden. Es sei zwar nicht davon auszugehen, dass Steueroasen jetzt automatisch ausgetrocknet würden, dennoch handele es sich um einen wichtigen Schritt, betonte Hickel.



Bundesfinanzminister Scholz hatte sich vor dem Treffen optimistich gezeigt, dass die Finanzminister die Reform billigen werden. Er sagte im Deutschlandfunk, man werde eine Regelung hinbekommen, "die Substanz hat". Für die Bundesrepublik stellte er Mehreinnahmen in Milliardenhöhe in Aussicht, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Nach seiner Ankunft in Venedig betonte er: "Bei der globalen Mindeststeuer gibt es keine Knackpunkte mehr."



Bereits am Donnerstag hatten sich 131 Länder unter dem Dach der OECD auf eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für international tätige Unternehmen verständigt. Die EU-Staaten Irland, Ungarn und Estland verweigern bislang jedoch ihre Zustimmung.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.