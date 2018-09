Der Film "Roma" des Mexikaners Alfonso Cuarón erhält in diesem Jahr den Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig.

Das teilte die Jury am Abend mit. Bei "Roma" handelt es sich um eine Produktion des US-Unternehmens Netflix. Der in schwarz-weiß gedrehte Film erzählt die Geschichte einer Familie im Mexiko der 70er Jahre. Der Regisseur erklärte, "Roma" sei eine Hommage an jene Frauen, die ihn großgezogen hätten.



Der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmark ging in Venedig leer aus.