Das Kreuzfahrtschiff, das in Venedig eine Anlegestelle gerammt hat und mit einem kleineren Touristenboot zusammengestoßen ist, kann seine vorgesehene Reise noch nicht fortsetzen.

Das Unternehmen MSC Cruises teilte mit, die Untersuchungen des Unfalls nähmen einige Tage in Anspruch. Den Fahrgästen werde der volle Preis erstattet, sie könnten für den Zeitraum aber auch an Bord bleiben. Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt. Unglücksursache war vermutlich eine defekte Motorsteuerung.



In Venedig wird seit Jahren über das Ankern der großen Kreuzfahrtschiffe gestritten. Kritiker wollen sie komplett aus der Unesco-Welterbestadt verbannen.