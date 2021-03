Kreuzfahrtschiffe dürfen in Venedig künftig nicht mehr in der Nähe des Markusplatzes anlegen.

Nach Regierungsangaben müssen sie demnächst im Industriehafen der norditalienischen Stadt vor Anker gehen. Mit der Entscheidung solle ein kulturelles und historisches Erbe geschützt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Ministerien für Kultur, Tourismus, Umwelt und Infrastruktur. - Die von Kreuzfahrtschiffen verursachten Wellen schaden den Fundamenten des Weltkulturerbes Venedig und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune.

