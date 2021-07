Auf dem Treffen der G20-Finanzminister in Venedig zeichnet sich eine breite Zustimmung zu einer globalen Mindeststeuer ab.

Bundesfinanzminister Scholz sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner amerikanischen Amtskollegin Yellen, alle G20-Staaten hätten sich hinter die Pläne gestellt. Nun gehe es darum, sie so schnell wie möglich umzusetzen, damit sie schon ab 2023 greifen könnten.



Yellen erklärte, durch die geplante Reform werde der Wettlauf hin zu immer niedrigeren Steuersätzen für Unternehmen beendet. Die US-Finanzministerin mahnte zugleich an, im Zuge der neuen Regeln müssten Digitalsteuern verschwinden. Die USA seien der Meinung, dass diese Abgaben amerikanische Firmen diskriminierten. Die EU-Kommissison will allerdings an Plänen für eine Digitalsteuer festhalten, die es etwa in Frankreich bereits gibt.



Der Wirtschaftswissenschaftler Hickel sagte im Deutschlandfunk, dies sei eine epochale Enwicklung. Der jahrzehntelange Steuerwettbewerb unter den Staaten könne so endlich durchbrochen werden. Es sei zwar nicht davon auszugehen, dass Steueroasen jetzt automatisch ausgetrocknet würden, dennoch handele es sich um einen wichtigen Schritt, betonte Hickel.



Zuletzt hatten sich 131 Länder unter dem Dach der OECD auf eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent für international tätige Unternehmen verständigt. Die EU-Staaten Irland, Ungarn und Estland und weitere Länder verweigern bislang jedoch ihre Zustimmung.

