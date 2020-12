In Venedig haben Probleme mit der neuen Hochwasserschutzanlage zu Überschwemmungen geführt.

Auf Fotos aus der italienischen Lagunenstadt ist der überflutete Markusplatz zu sehen. Das Wasser drang auch in den Markusdom ein. Bürgermeister Brugnaro sagte, die neue Schutzanlage "Mose" sein nicht aktiviert worden, weil ein geringerer Anstieg des Pegels vorhergesagt worden sei. Die Anlage war im Herbst in Betrieb gegangen. Sie besteht aus knapp 80 beweglichen Schutzwänden an den Eingängen zur Lagune. In Venedig kommt es immer wieder zu Überschwemmungen, so etwa im November 2019.

