Die Unesco hat das Einfahrverbot für Kreuzfahrtschiffe in die Lagune von Venedig begrüßt.

Die Entscheidung sei eine sehr gute Nachricht und ein wichtiger Schritt, der entscheidend zur Bewahrung dieses einmaligen Kulturerbes beitrage, erklärte Generaldirektorin Azoulay per Twitter. Die Unesco hatte wegen des Kreuzfahrt-Tourismus damit gedroht, Venedig auf die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes zu setzen. Die italienische Regierung beschloss in dieser Woche, dass große Kreuzfahrtschiffe nicht mehr in die Lagune einlaufen dürfen. Das Verbot gilt ab dem 1. August.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.