Der venezolanische Künstler Carlos Cruz-Diez ist tot.

Nach Angaben auf seiner offiziellen Internetseite starb er am Samstag im Alter von 95 Jahren im Kreis seiner Familie in Paris. Cruz-Diez war einer der prominentesten lateinamerikanischen Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Installationen sind in bedeutenden internationalen Kunstmuseen und öffentlichen Räumen ausgestellt. Cruz-Diez galt als Pionier der kinetischen Kunst, bei der die Bewegung zum Bestandteil des Objekts wird.