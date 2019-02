13 lateinamerikanische Staaten und Kanada haben Sanktionen gegen Venezuelas Präsident Maduro gefordert.

Maduros Regierung solle der Zugriff auf internationale Vermögenswerte Venezuelas untersagt werden, forderte die sogenannte Lima- Gruppe nach einer Sitzung im kanadischen Ottawa. Die Staaten mahnten einen friedlichen Regierungswechsel an und appellierten an das venezolanische Militär, sich auf die Seite des selbsternannten Übergangspräsidenten Guaido zu stellen.



Maduro wies die Forderungen zurück. Sie seien widerlich und lächerlich, sagte er in Caracas.

Guaidó-Lager plant internationale Geberkonferenz

Vertreter von Guaidó verkündeten derweil Pläne, zugunsten Venezuelas eine internationale Geberkonferenz abzu halten. Sie solle am 14. Februar in Washington am Sitz der Organisation Amerikanischer Staaten stattfinden, teilte die Repräsentanz des Guaidó-Lagers in der US-Hauptstadt mit. Ziel sei es, humanitäre Nothilfe zu organisieren. In Venezuela herrscht als Folge der politischen und ökonomischen Krise unter anderem ein Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten.



Deutschland und mehr als ein Dutzend weitere europäische Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und Spanien, haben Guaidó inzwischen als Übergangspräsidenten Venezuelas anerkannt, ebenso wie die USA (Audio-Link). Guaidó liefert sich einen Machtkampf mit dem kürzlich für eine weitere Amtszeit vereidigten Präsidenten Maduro. Dieser hat bislang keine humanitäre Hilfe ins Land gelassen.