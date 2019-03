In Venezuela will der selbsternannte Interims-Präsident Guaidó die Proteste gegen Staatschef Maduro auf eine neue Ebene heben: Er rief seine Anhänger zu einem landesweiten Marsch nach Caracas auf. Unterdessen dauert der massive Stromausfall in dem Land an - offenbar mit tödlichen Folgen für Schwerkranke.

Guaidó sagte vor tausenden Anhängern in der Hauptstadt, er wolle in den kommenden Tagen durch ganz Venezuela reisen und für den Marsch gegen die Regierung werben. Zum Abschluss werde er dann das Datum bekanntgeben. In Caracas kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Unterstützern des Oppositionsführers und der Polizei.



Auch die Anhänger von Staatschef Maduro kamen in der Hauptstadt zusammen. In einer Rede machte Maduro erneut Cyberangriffe der USA für den immer noch andauernden massiven Stromausfall in Teilen des Landes verantwortlich. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation "Codevida" kamen durch den Stromausfall in mehreren Bundesstaaten insgesamt 15 Dialyse-Patienten ums Leben.