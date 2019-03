Das Auswärtige Amt hat die Sicherheitshinweise für Venezuela verschärft.

Nach der Ausweisung des deutschen Botschafters aus dem südamerikanischen Land wird nun von Reisen dorthin abgeraten. Deutsche Staatsangehörige sollten zudem erwägen, Venezuela angesichts der politischen Entwicklung zu verlassen.



Die Regierung in Caracas hatte den deutschen Botschafter Kriener gestern zur unerwünschten Person erklärt. Ihm wird vorgeworfen, den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó unterstützt und sich damit in die inneren Angelegenheiten Venezuelas eingemischt zu haben.



Die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärte in Brüssel, Deutschland habe in der Angelegenheit die volle Solidarität der Europäischen Union. Die Ausweisung des Botschafters trage zur Eskalation bei und erschwere einen politischen Ausweg aus der Krise.