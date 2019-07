UNO-Hochkommissarin Bachelet hat schwere Menschenrechtsverletzungen in Venezuela angeprangert.

So gebe es in Internierungslagern mit willkürlich Verhafteten Anzeichen für systematische Folter, sagte Bachelet vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Sie warf der Regierung von Präsident Maduro vor, politische Gegner zu unterdrücken und zu kriminalisieren. Bei den Demonstrationen gegen Maduros Regime sei es wiederholt zu Gewaltexzessen seitens der Polizei gekommen. Viele der Tötungen durch Sicherheitskräfte könne man als außergerichtliche Hinrichtungen bewerten.



Der venezolanische Vize-Außenminister Castillo wies alle Vorwürfe zurück. Er sagte, Bachelets Bericht spiegele nicht die Realität in seinem Land wider.