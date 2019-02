Das UNO-Menschenrechtsbüro hat das gewalttätige Vorgehen von Sicherheitskräften in Venezuela bei der Blockade von Hilfstransporten verurteilt. Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, erklärte, Menschen seien erschossen worden, andere hätten Verletzungen erlitten, von denen sie sich nicht mehr vollständig erholen würden.

Das seien schmachvolle Szenen. Die venezolanische Regierung müsse ihre Truppen davon abhalten, gegen unbewaffnete Demonstranten und gewöhnliche Bürger mit übertriebener Gewalt vorzugehen.



Die Krise in Venezuela ist ab heute auch Thema im UNO-Menschenrechtsrat in Genf, dessen vierwöchige Sitzung von Generalsekretär Guterres eröffnet wird.



US-Außenminister Pompeo geht nach eigenen Worten davon aus, dass der venezolanische Staatschef Maduro in absehbarer Zeit nicht mehr im Amt sein wird. Er sei zuversichtlich, dass das Volk für ein baldiges Ende der Maduro-Regierung sorge, sagte Pompeo dem Nachrichtensender CNN. In einem Interview mit dem Sender Fox News schloss er erneut eine militärische Option der USA in Venezuela nicht aus. Die Europäische Union forderte Maduro auf, die an der Grenze zu Kolumbien wartenden Lkw mit Hilfslieferungen ins Land zu lassen. Die Weigerung des Regimes, die Notlage der Menschen anzuerkennen, führe zu einer Eskalation der Spannungen, erklärte die EU-Außenbeauftragte Mogherini.



Der Machtkampf zwischen Maduro und dem selbsternannten Interimspräsidenten Guaido sowie die humanitäre Krise in Venezuela hatten sich zuletzt weiter verschärft.