An der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela hat ein Benefizkonzert für die notleidende venezolanische Bevölkerung begonnen. Tausende Besucher sind dafür nach Cúcuta in Kolumbien gekommen. Auf Initiative des britischen Milliardärs Richard Branson und der venezolanischen Opposition soll Geld für die humanitäre Hilfe gesammelt werden.

Bei dem Konzert treten unter anderem Alejandro Sanz und Miguel Bosé auf. Morgen wollen tausende freiwillige Helfer von Cúcuta aus Hilfsgüter nach Venezuela bringen. Der selbsternannte Interimspräsident Guaido ist bereits in die Grenzregion gereist.



An der Grenze zu Brasilien erschossen venezolanische Soldaten zwei Menschen; 15 wurden verletzt, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Sie gehörten zur indigenen Gemeinschaft in der Region. Diese unterstützt Hilfslieferungen nach Venezuela. Präsident Maduro hatte gestern die Schließung der Grenzen angeordnet, um zu verhindern, dass die Transporte ins Land gelangen. UNO-Generalsekretär Guterres appellierte an das Militär, auf Gewalt zu verzichten.