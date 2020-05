In Venezuela ist ein iranischer Benzin-Tanker eingetroffen.

Das Außenministerium in Caracas bestätigte die Ankunft. Mit der Lieferung soll die notleidende Wirtschaft in dem südamerikanischen Land unterstützt werden. Beide Länder, die dem Ölkartell Opec angehören, haben insgesamt fünf Lieferungen im Umfang von 1,53 Millionen Barrel Benzin verabredet.



Die Treibstoffknappheit in Venezuela hat sich mit der Corona-Krise verstärkt. Misswirtschaft und Korruption haben dazu beigetragen, dass Benzin in dem ölreichen Land zur Mangelware geworden ist. Die USA haben sowohl gegen Venezuela als auch gegen den Iran Sanktionen verhängt und mit Konsequenzen gedroht.