Der deutsche Journalist Billy Six ist unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden.

Sein Anwalt bestätigte, dass er sich alle 15 Tage bei den Behörden melden muss und in den Medien nicht über seinen Fall sprechen darf.



Billy Six war Mitte November in Venezuela festgenommen worden. Ihm werden Spionage und Rebellion zur Last gelegt. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hält die Vorwürfe für nicht belegt. Six hatte in der Vergangenheit unter anderem für die Wochenzeitung "Junge Freiheit" geschrieben. Seine Eltern hatten der Bundesregierung zuletzt mehrfach vorgeworfen, sie setze sich zu wenig für die Freilassung ihres Sohnes ein. Das Auswärtige Amt wies die Vorwürfe zurück.