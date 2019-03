In der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegner und Polizisten gekommen.

Auf einer der Hauptstraßen stießen Demonstranten gegen Schutzschilde der Sicherheitskräfte. Mitglieder der Nationalgarde positionierten sich an Kreuzungen. Sowohl der selbsternannte Interims-Präsident Guaidó von der Opposition als auch Staatschef Maduro hatten ihre Anhänger zu Kundgebungen aufgerufen. Immer noch zu spüren waren in vielen Teilen Venezuelas die Folgen eines flächendeckenden Stromausfalls. Schulen und Geschäfte mussten schließen. In Krankenhäusern soll es zeitweise zu chaotischen Szenen gekommen sein.



Die Regierung in Caracas wirft den USA vor, den Stromausfall mit einem Cyberangriff verursacht zu haben.