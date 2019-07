Der aus Venezuela vor viereinhalb Monaten ausgewiesene deutsche Botschafter Kriener ist in das Land zurückgekehrt.

Nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes in Berlin ist er bereits am Samstag in Caracas eingetroffen. Die Rückkehr sei auf alleinige Initiative des venezolanischen Außenministeriums und ohne Vorbedingungen erfolgt, hieß es weiter. Die Regierung von Präsident Maduro hatte Kriener im März zur unerwünschten Person erklärt. Sie warf ihm Parteinahme für die Opposition um den auch von der Bundesregierung anerkannten Interimspräsidenten Guaidó vor, der sich mit Maduro seit Monaten einen Machtkampf liefert. Kriener hatte Guaidó nach einer Auslandsreise gemeinsam mit anderen Diplomaten am Flughafen von Caracas erwartet. Damit wollten sie verhindern, dass er bei seiner Rückkehr festgenommen wird.