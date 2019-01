Die Bundesregierung erwägt die Anerkennung von Venezuelas Oppositionsführer Guaidó als Interims-Präsident.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, das gelte, wenn es nicht umgehend zu fairen und freien Wahlen komme. Amtsinhaber Maduro könne nicht beanspruchen, der legitime Präsident des südamerikanischen Landes zu sein, da die letzte Wahl nicht demokratischen Standards genügt habe, so Seibert.



Guaidó, der Präsident des von Maduro entmachteten Parlaments ist, hatte sich selbst vorgestern zum Interims-Staatschef ernannt. Die US-Regierung erkennt ihn an. Russland hält weiter zu Maduro.



Bei Protesten und Unruhen wurden in Venezuela in dieser Woche nach Angaben von Aktivisten mehr als 20 Menschen getötet. UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet erklärte, mehr als 350 seien festgenommen worden.