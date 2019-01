Deutschland, Frankreich und Spanien erhöhen den Druck auf den venezolanischen Präsidenten Maduro.

Sie forderten ihn auf, binnen acht Tagen Neuwahlen anzusetzen. Sollte dies nicht geschehen, werde die Bundesregierung Oppositionsführer Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas anerkennen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin, Fietz, auf Twitter mit. Ähnlich äußerten sich Frankreichs Präsident Macron und der spanische Ministerpräsident Sanchez. Macron sagte außerdem, das venezolanische Volk müsse in freien Wahlen selbst über seine Zukunft entscheiden können.



Maduro hatte am 10. Januar offiziell seine zweite Amtszeit angetreten. Der größte Teil der Opposition hatte seine Wahl im Mai 2018 boykottiert und hält daher das Ergebnis für ungültig. Am Mittwoch erklärte sich Guaidó zum Interimsstaatschef. Die USA sowie weitere lateinamerikanische und westliche Staaten erkannten ihn umgehend an.