Der türkische Präsident Erdogan ist zu einem Besuch nach Venezuela gereist.

Nach Gesprächen mit seinem Amtskollegen Maduro sagte Erdogan, die Regierung in Caracas sei zu Unrecht inmitten einer schweren Wirtschaftskrise von internationalen Sanktionen getroffen worden. Ein ganzes Land werde so bestraft. Die beiden Staaten schlossen mehrere Abkommen unter anderem über Handel, Energie, Bergbau und Verteidigung. Es war der erste Besuch eines türkischen Staatschefs in Venezuela überhaupt. Dem dortigen Präsidenten Maduro wird ein zunehmend autokratischer Regierungsstil vorgeworfen.