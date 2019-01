In Venezuela hat sich der Präsident des entmachteten Parlaments, Guaidó, zum Interims-Staatschef erklärt. Er übernehme formell die Verantwortung für die nationale Exekutive, erklärte Guaidó vor seinen Anhängern in der Hauptstadt Caracas. Die USA, Kanada und die Organisation Amerikanischer Staaten (AOS) erkannten Guaidó umgehend als Übergangspräsidenten an. Derweil kommen aus Washington unverhohlene Drohungen gegen den erst kürzlich als Staatschef vereidigten Nicolás Maduro.

Heute protestierten Zehntausende im ganzen Land gegen Maduro und forderten seinen Rücktritt. Die Teilnehmer der Demonstration protestierten gegen die sprunghaft angestiegene Inflation und gegen den Mangel an alltäglichen Dingen des Lebens. Maduro warfen sie vor, seine Macht zu missbrauchen. Die Nationalgarde setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein.

Justiz geht gegen Oppositionspolitiker vor

Maduro war vor zwei Wochen zu seiner zweiten Amtszeit vereidigt worden. Viele Länder reagierten mit Missbilligung, weil sie seine Wiederwahl als nicht rechtmäßig ansehen. Der Oberste Gerichtshof Venezuelas wies die Staatsanwaltschaft an, gegen Guaidó und weitere Parlamentsmitglieder Ermittlungen einzuleiten. Das Gericht wirft ihnen vor, sich missbräuchlich die Befugnisse von Staatschef Maduro anzueignen.

Drohungen aus Washington

Derweil forderte die US-Regierung Maduro zu einer friedlichen Machtübergabe auf. Das gelte ganz besonders für den Fall, sollte Maduro gegen Mitglieder des entmachteten Parlaments vorgehen, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington. Die USA könnten ihre Wirtschaftssanktionen gegen die Maduro-Regierung drastisch verschärfen. In diesem Bereich habe man bislang "kaum an der Oberfläche" des Möglichen gekratzt. Auf die Frage, ob auch ein militärisches Vorgehen denkbar sei, sagte der Sprecher: "Alles ist auf dem Tisch, alle Optionen." Jedenfalls hätten "Maduro und seine Kumpane" keine Zukunft: "So oder so sind ihre Tage gezählt."