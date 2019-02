Die Europäische Union lehnt eine mögliche militärische Intervention in Venezuela ab.

Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini sagte in Brüssel, ein solches Vorgehen müsse vermieden werden. Die EU sei deshalb mit allen Konfliktbeteiligten in Kontakt. Die Bundesregierung sprach sich für schärfere Sanktionen gegen den venezolanischen Präsidenten Maduro und sein Umfeld aus. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, der Druck auf Maduro müsse erhöht werden, um in Richtung von freien, fairen und demokratischen Präsidentschaftswahlen zu kommen.



Deutschland und weitere EU-Staaten erkennen ebenso wie die USA den Oppositionsführer Guaidó als Übergangspräsidenten an. Dieser nimmt heute an einem Treffen der Lima-Gruppe in Kolumbien teil. Guaidó hatte die internationale Gemeinschaft zuletzt aufgefordert, alle Optionen offenzuhalten, um Maduro zu entmachten. Zu dem Treffen in Bogotá wird auch US-Vizepräsident Pence erwartet.