Europa erhöht den Druck auf Venezuelas Präsidenten Maduro.

In einer konzertierten Aktion setzten Berlin, Paris und Madrid ihm eine Frist zur Ankündigung von freien und fairen Wahlen. Die Bundesregierung erklärte, sollte dies nicht innerhalb von acht Tagen geschehen, sei man bereit, Oppositionsführer Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen. Das Volk Venezuelas müsse frei und in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Ähnlich äußerten sich Frankreichs Präsident Macron und der spanische Ministerpräsident Sánchez. Auch Großbritannien und die Niederlande schlossen sich an.



Venezuelas Außenminister Arreaza wies das Ultimatum zurück. Russlands UNO-Botschafter Nebensja nannte die Frist von acht Tagen "absurd".