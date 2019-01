Venezuela hat das Ultimatum europäischer Staaten zurückgewiesen.

Auf einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in New York sagte Außenminister Arreaza, niemand setze seiner Regierung Fristen. Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und die Niederlande hatten angekündigt, Oppositionsführer Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, sollte Präsident Maduro nicht innerhalb von acht Tagen Neuwahlen ausrufen. Der russische UNO-Botschafter nannte das "absurd".



Russland und China blockierten im Sicherheitsrat eine von den USA vorgeschlagene Erklärung zur Unterstützung Guaidós.



Moskau beschuldigt die USA, einen Staatsstreich in Venezuela zu planen. Die USA werfen Maduro vor, das Volk zu unterdrücken.