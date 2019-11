Die Europäische Union hat die Sanktionen gegen die Regierung von Venezuelas Präsident Maduro um ein Jahr verlängert.

Die Außenminister beschlossen in Brüssel, dass die Strafmaßnahmen bis Mitte November nächsten Jahres in Kraft bleiben. Dazu gehören unter anderem ein Waffenembargo sowie Einreise- und Vermögenssperren gegen zwei Dutzend Amtsträger. In einer Erklärung hieß es, der Schritt solle dazu beitragen, dass demokratische Lösungen gefunden würden, die dem Land politische Stabilität brächten. Der unter einer schwierigen Versorgungslage leidenden Bevölkerung solle damit nicht geschadet werden.



In Venezuela gibt es seit langem einen Machtkampf zwischen Maduro und der Opposition. Im Januar erklärte sich Parlamentspräsident Guaido zum Übergangspräsidenten. Er wird von mehr als 50 Staaten anerkannt, darunter Deutschland und die USA.