Die Europäische Union will eine internationale Kontaktgruppe zur Lösung der Staatskrise in Venezuela einrichten.

Das Gremium solle kommende Woche erstmals zusammenkommen, teilte die EU-Außenbeauftragte Mogherini nach einem informellen Treffen der Außenminister in der rumänischen Hauptstadt Bukarest mit. Ziel seien Neuwahlen in dem lateinamerikanischen Land. Mogherini äußerte die Erwartung, dass einzelne EU-Staaten bald den venezolanischen Oppositionsführer Guaidó als Staatschef anerkennen werden. Ein gemeinsames Vorgehen aller EU-Mitglieder gibt es demnach allerdings nicht.



Zuvor hatte das Europäische Parlament eine Anerkennung Gauidós mit großer Mehrheit beschlossen. Dies solle so lange gelten, bis in dem Land eine freie Präsidentschaftswahl durchgeführt wird. Das Votum ist allerdings rechtlich nicht bindend. Die USA und mehrere lateinamerikanische Staaten hatten Guaidó bereits als Interimspräsidenten anerkannt.