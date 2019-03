Der CDU-Politiker und Europaparlamentarier Brok hält es für eine richtige Entscheidung der Bundesregierung, sich hinter den venezolanischen Interimspräsidenten Guaidó zu stellen.

Brok sagte im Deutschlandfunk, nach den Vorstellungen Deutschlands und der EU sei Maduro nicht rechtmäßig gewählt. Guaidó sei der einzige von beiden, der eine demokratische Legitimation habe. Brok verteidigte die Haltung des deutschen Botschafters in Venezuela, Kriener, sich für Guaidós Sicherheit einzusetzen. Er halte das für eine großartige Leistung, obwohl es keine übliche Situation sei.



Der CDU-Politiker Brok kritisierte das Vorgehen Maduros scharf: "Wenn man sieht, dass jemand systematisch sein eigenes Volk fertigmacht und gleichzeitig dies mit undemokratischen Mitteln macht und ein gewähltes Parlament in seiner Macht einschränkt, um sein Amt zu sichern, gefakte Präsidentschaftswahlen durchführt, wo kein Konkurrent da ist", dann könne man eine demokratische Wahl nicht einfach ignorieren und dem Machtmenschen und Diktator das Spielfeld überlassen.



Er glaube, es sei richtig von Außenminister Maas, Kriener zu Konsultationen nach Berlin zu rufen. Man werde nun mit der EU das weitere Vorgehen abstimmen, über Sanktionen beraten und den Druck auf die Unterstützer Maduros erhöhen. Er denke dabei an persönliche Sanktionen gegenüber den Maduro-Leuten. "Zum Teil gibt es das schon, zum Teil müssen wir das noch beschließen", so Brok.