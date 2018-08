Die Zukunft Venezuelas hängt nach Einschätzung des Lateinamerika-Experten Bodemer auch vom Verhalten des Militärs ab.

Bislang hätten sich die Streitkräfte gegenüber der Regierung von Präsident Maduro ruhig verhalten, da sie von Privilegien profitierten, sagte Bodemer im Deutschlandfunk. Er forscht am GIGA-Institut für Lateinamerikastudien in Hamburg, das das Auswärtige Amt berät. Bodemer betonte, die Fehler, die zu der Wirtschaftskrise geführt hätten, seien bereits unter dem früheren Präsidenten Chavez gemacht worden. So habe man nicht mehr ausreichend in die Erdölproduktion investiert und müsse heute Benzin importieren.



Nach Angaben der Vereinten Nationen haben wegen der Wirtschafts- und Versorgungskrise bereits 2,3 Millionen Venezolaner ihre Heimat verlassen. Alleine das Nachbarland Kolumbien hat 800.000 Venezolaner aufgenommen, die dort zum Teil in prekären Verhältnissen leben. Zuletzt hatte es im Norden Brasiliens fremdenfeindliche Übergriffe gegen geflohene Venezolaner gegeben. Die brasilianische Regierung will jetzt einen Teil von ihnen in den wirtschaftlich starken Süden des Landes verlegen.