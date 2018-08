In Venezuela sind sechs Verdächtige festgenommen worden, denen ein Mordanschlag auf Präsident Maduro zur Last gelegt wird.

Innenminister Reverol teilte in Caracas mit, zwei der Beschuldigten seien der Polizei aus früheren regierungsfeindlichen Taten bekannt. In den nächsten Stunden werde es möglicherweise weitere Festnahmen geben. Die Opposition warnte die venezolanische Führung davor, den Fall zum Anlass für ein erneutes gewaltsames Vorgehen gegen Kritiker zu nehmen.



Während einer Veranstaltung des venezolanischen Präsidenten am Samstag in Caracas war eine Explosion zu hören. Das Informationsministerium berichtete von zwei mit Sprengstoff beladenen Drohnen, die von Scharfschützen zerstört worden seien. Maduro hatte anschließend von einem Mordanschlag auf ihn gesprochen.