Ein ranghoher Offizier des venezolanischen Militärs hat sich von Präsident Maduro losgesagt und sich hinter den selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó gestellt.

In einem auf Twitter verbreiteten Video rief Luftwaffen-General Yanez die Armee auf, Maduro die Gefolgschaft zu versagen. Der Offizier machte keine Angaben, ob er sich in Venezuela aufhält oder das Land verlassen hat. Die Nachrichtenagentur "Associated Press" erreichte ihn unter einer kolumbianischen Mobilfunknummer. Das Oberkommando der Luftwaffe bezichtigte Yanez des Hochverrats.



Die Opposition hat für heute zu landesweiten Protesten aufgerufen. Die Demonstrationen sollen an verschiedenen Punkten in Caracas beginnen und zu einer gemeinsamen Kundgebung zusammenfinden. Auch Präsident Maduro forderte seine Anhänger auf, auf die Straße zu gehen.