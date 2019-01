Die venezolanische Justiz hat Ermittlungen gegen den selbst ernannten Interimspräsidenten Guaidó eingeleitet.

Der Generalstaatsanwalt beantragte beim Obersten Gerichtshof, Guaidó die Ausreise zu untersagen und seine Konten einzufrieren. Als Abgeordneter besitzt Guaidó Immunität gegen strafrechtliche Ermittlungen, die nur durch eine höchstrichterliche Anordnung aufgehoben werden kann.



Der Generalstaatsanwalt erklärte, die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit den Unruhen in der vergangenen Woche. Einzelheiten nannte er nicht. Guaidó sprach von einer Drohgebärde gegen ihn und das Parlament.



Die USA und viele lateinamerikanische Länder erkennen Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas an. Andere Staaten wie Russland, China und Bolivien halten zu Maduro.

Sanktionen gegen Ölkonzern

Zuletzt haben die USA Sanktionen gegen den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA angekündigt. Damit wollen sie erreichen, dass keine Einnahmen aus dem für Venezuela wichtigen Ölgeschäft mehr in die Staatskasse und damit auch an Präsident Maduro fließen. Vermögenswerte des Konzerns in Milliardenhöhe sollen blockiert werden.



US-Sicherheitsberater Bolton löste zudem Spekulationen über einen Militäreinsatz der Vereinigten Staaten in Venezuela aus. Bolton zeigte sich am Rande einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit einem gelben Notizblock. Den Block hielt er, ob bewusst oder unbewusst, so, dass die Vermerke darauf gut zu lesen waren. Kurze Zeit nach seinem Auftritt waren die Bilder im Netz und sorgten für Debatten.

"5.000 troops to Colombia"

Auf dem Block waren nur zwei Zeilen geschrieben. In der einen ging es um die jüngsten Gespräche mit den Taliban. In der zweiten Zeile stand dann: "5.000 troops to Colombia", also "5.000 Soldaten nach Kolumbien".



Der Sachverhalt ist insofern pikant, als das Weiße Haus zum Thema Venezuela erklärt hatte: "All options are on the table", also: "Alle Optionen sind auf dem Tisch". Das hatte unter anderem die Nachrichtenagentur AP gemeldet.