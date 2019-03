Gesandte von Venezuelas selbsternanntem Übergangspräsidenten Guaidó haben in den USA drei diplomatische Vertretungen des Landes unter ihre Kontrolle gebracht.

Ein Vertreter Guaiós sagte, es handele sich um zwei Gebäude des venezolanischen Verteidigungsministeriums in Washington und ein Konsulat in New York. Er erwarte, dass die Opposition in den kommenden Tagen auch die Botschaft in Washington übernehme. Dies geschehe, um den Besitz der Venezolaner in den USA zu sichern.



Venezuelas Staatschef Maduro hatte nach der Anerkennung Guaidós durch die USA die diplomatischen Beziehungen zu Washington abgebrochen und alles Botschaftspersonal zurückbeordert. Zugleich haben sämtliche US-Botschaftsmitarbeiter Venezuela verlassen.