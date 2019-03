Gesandte von Venezuelas selbsternanntem Übergangspräsidenten Guaidó haben in den USA drei diplomatische Vertretungen des Landes übernommen.

Ein Vertreter Guaidós sagte, es handele sich um zwei Gebäude des venezolanischen Militärs in Washington und ein Konsulat in New York. Er erwarte, dass die Opposition in den kommenden Tagen auch die Botschaft in Washington übernehme.



Die US-Regierung erklärte, man unterstütze diese Schritte. Das venezolanische Außenministerium forderte Washington dagegen auf, die - Zitat - illegale Besetzung seiner diplomatischen Niederlassungen zu unterbinden. Es drohte mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen.



Die USA hatten Guaidó Ende Januar anerkannt. Venezuelas Staatschef Maduro brach deshalb die diplomatischen Beziehungen zu Washington ab und beorderte alles Botschaftspersonal zurück. Zugleich zogen die USA ihre Botschaftsmitarbeiter aus Venezuela ab.